Phoenix 22:30 bis 23:00 Diskussion Im Dialog D 2017 2017-01-13 00:00 Merken "Terroristen sind die größte Gefahr für die Freiheit des Menschen", so der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) in der Sendung "Im Dialog". Deshalb habe der Staat die Verpflichtung, die Würde des Menschen zu schützen. Schily, der nach den Anschlägen auf das World Trade Center 2001 die ersten Anti-Terror-Gesetze auf den Weg brachte, begrüßt die Vorschläge seines Amtsnachfolgers Thomas de Maizière ausdrücklich, die Aufgaben des Verfassungsschutzes in die Bundesverwaltung zu übernehmen: "Unsere bundesstaatliche Verfassung, die ist das Angriffsziel von Terroristen und Verbrechern. Und deshalb ist es richtig, das bundesweit zu organisieren." Das spreche nicht gegen die föderale Ordnung, so Schily weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Krons Gäste: Gäste: Otto Schily (SPD, ehemaliger Bundesinnenminister) Originaltitel: Im Dialog