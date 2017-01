RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Die Akte Carrell D 2002 Stereo Merken Hagen will Präsident seines Caravan-Clubs werden und rechnet sich die allerbesten Chancen aus. Doch als er erfährt, dass auf einmal auch Dr. Stüsser kandidieren will, wird er nervös. Zumal der Amtsleiter bei seinem Wahlsieg ein großes Vereinsfest springen lassen will. Da flattert ein Bauantrag von Rudi Carrell ins Büro Krause. Dank Ulla zeigt sich Hagen sicher: Wenn er Rudi Carrell mit in den Club bringt, hat er so gut wie gewonnen! Doch mittlerweile hat auch Dr. Stüsser von Carrells Antrag erfahren. Zwischen Hagen und Dr. Stüsser entbrennt ein Wettstreit um den prominenten Holländer. Rüdiger braucht Geld für sein geplantes Fitness-Studio und will sich das als "Phone-Lover" bei einer Sex-Hotline verdingen. Dazu benutzt er das gleiche Handy wie Kimmel, der immer für seine Mutter erreichbar sein muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Dietmar Jacobs, Oliver König