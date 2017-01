RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Karneval im Supermarkt D 2003 Stereo Merken Es ist wieder so weit: Der 11.11. naht mit großen Schritten und der Karneval legt seine Klauen um Köln und damit auch um den Supermarkt und Rita. Fieberhaft werden Kostüme anprobiert, und Horst macht sogar den Laden zu. Nur Rita ist nicht dabei: Sie hasst Karneval. Sie hasst es, sich zu verkleiden und sie will auch nicht zum Lachen gezwungen werden. An der Kasse hält die alte Frau Pütz Rita allerdings für eins der begabtesten Funkemariechen, das sie vor 20 Jahren in Köln gesehen hat. Rita hält das wiederum für einen Scherz und spielt das Spiel mit und behauptet frech, heute nur noch für Horst ihren berühmten Spagat vorzuführen. Frau Pütz ist begeistert, dass Rita ihren Spagat noch kann und ehe Rita sich versieht, hat sie Oma Pütz einen Auftritt als Funkemariechen versprochen. Rita ist verzweifelt, wie soll sie aus dieser Geschichte wieder herauskommen ohne die gebrechliche Oma Pütz zu enttäuschen. So machen sich Rita und Gisi auf, das echte Funkemariechen zu finden. Doch die ist mittlerweile Nonne geworden und hat allem weltlichen Treiben abgeschworen. Kann Rita die Situation retten, ohne sich in Strumpfhosen und Kostümchen zwängen zu müssen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst) Marius Theobald (Markus) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisela "Gisi" Wiemers) Georg Alfred Wittner (Bernie) Matthias Komm (Matze) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen