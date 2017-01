RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2017-01-13 03:45 Merken Maren und Alexander freuen sich auf ihr Wiedersehen. Jonas hingegen kriegt es dicke. Er hat den Abi-Stress an der Backe, Maren macht ihm Dampf, sich endlich um Selmas Motorroller zu kümmern. Und dann verdonnert Alex ihn auch noch, in der Wohnung klar Schiff zu machen, weil er Maren mit einem romantischen Abend überraschen will. Als Jonas für die Reparatur des Rollers Feuer fängt, fällt die Überraschung für Maren anders aus als geplant... Till liegt hilflos und bewegungsunfähig in Chris' Bauwagen. Keiner ahnt etwas von seinem Zusammenbruch, sodass niemand nach ihm sucht. Während Till gegen seine Panik ankämpft, wird Chris auf dem Nachhauseweg immer wieder aufgehalten. Erst als Katrin klar wird, dass Chris nicht mit Till zusammen ist, so wie sie dachte, erwacht ihre Sorge... Leon und Sophie wird klar, dass sie so nicht weitermachen können. Während Sophie beschließt, um ihre Familie zu kämpfen, kommt Leon zu einem ganz anderen Schluss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten