RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Explosiv D 2005 Merken Melanie findet im Keller ein Waffenlager aus dem 2. Weltkrieg und fühlt sich wie im Paradies. Sie weiht Fisch ein, um ihr zu beweisen, dass sie trotz der unterlassenen Blutrache für Mike kein Waschlappen ist. Gemeinsam planen sie eine brutale Flucht, doch Jeannette, die sich um ihre Waffen betrogen sieht, schaltet Walter und Nik ein. Während Nik eine Flucht für viel zu gefährlich hält, schließt sich Walter der Mel-Front an. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Erst als Melanie Nik mit einer Waffe bedroht, begreift Walter, dass Melanie im Waffenrausch zu allem fähig ist. Mit Nik und Uschi an ihrer Seite fädelt Walter über Jeannette den Verkauf der Waffen ein, gibt aber gegenüber Melanie und Fisch weiter vor, deren blutigen Fluchtplan unterstützen zu wollen. Als Melanie hinter den Betrug kommt, richtet sie die Waffe gegen Walter... David macht Cobra klar, dass es zwischen ihm und ihr niemals eine Beziehung geben wird, doch Cobra will nicht von ihm lassen. Als Britta plötzlich in Reutlitz auftaucht und Cobra sie und David zusammen sieht, kocht die Eifersucht in ihr hoch. Um David unter Druck zu setzen, spielt sie drohend darauf an, dass ihr "Massenmord" damals doch kein Unfall war. Von Cobras Vater erfährt der alarmierte David die ganze Wahrheit: Cobra hat ihren damaligen Geliebten aus Eifersucht getötet und dabei viele Menschen mit in den Tod gerissen. David informiert Baal und schließt Cobra vom Zirkusprojekt aus. Doch die gibt sich noch nicht geschlagen... Nancy vermisst Roxy und zeigt sich völlig desinteressiert. Erst ein Besuch von Lukas und Roxy und die Aussicht, mit dem Hund eine Nummer für den Zirkus einzustudieren, lassen sie wieder aufblühen. Bei den Proben beginnt es zwischen Nancy und Lukas leise zu knistern. Aber Nancy leidet unter ihrer Leibesfülle, und so erzählt sie Lukas, sie sei schlank und rank. Doch als er sie bei den Proben wegen einer gelungenen Dressurnummer umarmt, kommt die Wahrheit ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Karen Böhne (Eva Baal) Sylwia von Wildburg (Annika Jesske) Leon Boden (Edgar Brock) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Martin Wilke, Uschi Hofmann, Patrick Schuckmann, Malte Otten, O Musik: Ludwig Eckmann

Jetzt im TV ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 69 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:55 bis 06:55

Seit 44 Min.