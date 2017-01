ZDF 00:15 bis 01:45 Krimi Columbo Mord nach Termin USA 1990 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Anwalt Oscar Flinch wird von seinem langjährigen Partner Frank bedroht. Als er einem Treffen in der Nacht zustimmt, nutzt Oscar die Gelegenheit und tötet Frank mit einem Kopfschuss. Für Außenstehende sieht es nach Selbstmord aus. Columbo lässt sich von der fein ausgeklügelten Strategie der US-Elite, vertreten durch den Gouverneur Montgomery, den Abgeordneten Paul Mackey und die beiden Anwälte Oscar und Frank, nicht irritieren. In dieser Folge brilliert Patrick McGoohan nicht nur als Regisseur, sondern auch in der Rolle des Anwalts Oscar Flinch, für die er den Emmy erhielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Patrick McGoohan (Oscar Finch) Denis Arndt (Paul Mackey) Louis Zorich (Frank Staplin) Penny Fuller (Mrs. Finch) Bruce Kirby (Sergeant George Kramer) Anne Haney (Louise) Originaltitel: Columbo Regie: Patrick McGoohan Drehbuch: Jeffrey Bloom, William Link Kamera: Robert Seaman Altersempfehlung: ab 12