Kommissar Beck Die letzte Zeugin S 2002

Kommissar Beck und sein Team müssen den Mord an einer jungen Frau aufklären, die mit verätztem Gesicht in einem Straßengraben aufgefunden wurde. Kurze Zeit später wird eine zweite Leiche aus einem See gefischt. Auch hier wurde das Gesicht der Frau entstellt. Die Polizei kann nicht mehr ausschließen, dass ein Serientäter am Werk ist, als eine dritte Frau aufgefunden wird. Mit Hilfe der Polizei in Riga ermitteln Kommissar Beck und Gunvald Larsson, dass es sich bei den Frauen um lettische Prostituierte handelt, die alle an AIDS erkrankt waren. Kommissar Beck plagen gesundheitliche Sorgen. Er hat Probleme mit dem Herz, und sein Arzt drängt ihn zu einer baldigen Operation. In einem Restaurant lernt Beck die attraktive Lillemor Fransson kennen. Beide sind sich auf Anhieb sehr sympathisch. Beck und sein Team untersuchen den Schrottplatz, auf dem die jungen Frauen festgehalten wurden. Spuren führen zu dem lettischen Frauenhändler Teddy. Gunvald ermittelt verdeckt als Zuhälter im Milieu. Er erfährt, dass Teddy auf der fieberhaften Suche nach einem untergetauchten Mädchen ist. Zusammen mit Teddys Gorillas bekommt Gunvald den Auftrag, das Mädchen zu finden. In einem Hotel trifft Gunvald auf Sofija, die letzte Zeugin. Bevor die Frau erneut untertaucht, erfährt Gunvald, dass alle Frauen mit einem unerprobten Medikament gegen AIDS behandelt wurden. Als Alice Levander den Sicherheitschef der pharmazeutischen Firma Landexa, Klas Mellgren, aus Teddys Versteck kommen sieht, scheint die Lösung des Falls in Sicht. Landexa entwickelt unter großem Medienrummel ein solches Medikament. Wurden die Frauen Opfer von Menschenversuchen? Was versucht die Firma zu vertuschen? Und schlagartig wird Martin Beck bewusst, dass auch seine neue private Bekanntschaft bei der Auflösung des Falls eine nicht unerhebliche Rolle spielt.

Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Malin Birgerson (Alice Levander) Marie Göranzon (Margareta Oberg) Hanns Zischler (Josef Hillman) Rebecka Hemse (Inger) Jimmy Endeley (Robban) Originaltitel: Beck Regie: Harald Hamrell Drehbuch: Rolf Börjlind, Cilla Börjlind Kamera: John Christian Rosenlund Musik: Adam Nordén