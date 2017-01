ZDF neo 05:40 bis 06:40 Krimiserie Der Alte Nur der Tod zählt D 1994 Stereo 16:9 HDTV Merken Wollten die beiden in Untersuchungshaft einsitzenden Gangster, die bei einem Raubüberfall einen Juwelier getötet haben, verhindern, dass Billa Senk als einzige Zeugin gegen sie aussagt? Handelte es sich um einen Auftragsmord, begangen an der 40-Jährigen, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Boutique ihrer Freundin Carola Salten aufgehalten hatte? Fragen, die Kommissar Kress beschäftigen, während er den Tatort in Augenschein nimmt. Allmählich kommen jedoch noch weitere Ermittlungsergebnisse hinzu. Etwa, dass sich Billa Senk vor einiger Zeit von ihrem Mann getrennt hatte und seitdem die Lebensgefährtin von Frau Salten war. Während Letztere den Ehemann als Mörder ihrer Freundin beschuldigt, macht Kathrin Prühl, die Schwester der Ermordeten, eine Aussage, die Hauptkommissar Kress veranlasst, eine neue Spur zu verfolgen: Billa habe vorgehabt, ihre Lebensgefährtin zu verlassen. Der Fall wird kompliziert, als es plötzlich Indizien gibt, die nun wieder das anfänglich vermutete Mordmotiv erhärten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Schimpf (Leo Kress) Michael Ande (Gerd Heymann) Charly Muhamed Huber (Henry Johnson) Markus Böttcher (Riedmann) Ulf J. Söhmisch (Polizeiarzt) Eva Kryll (Carola Salten) Siemen Rühaak (Herbert Senk) Originaltitel: Der Alte Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Volker Vogeler Kamera: Dietmar Graf Musik: Eberhard Schoener

