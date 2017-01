Tele 5 23:50 bis 01:30 Thriller Red Line USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist Berufsverkehr, die U-Bahn ist prall gefüllt. Eine perfekte Zielscheibe für Terroristen, die genau in diesem Moment eine im Wagon platzierte Bombe hochgehen lassen. Überlebende rappeln sich inmitten des Chaos auf und stellen fest, dass sie im U-Bahn-Tunnel inmitten all des Gerölls fest sitzen. Ebenso schlimm wie die Erkenntnis, dass der Attentäter womöglich ebenfalls am Leben sein und unter sich ihnen könnte, wiegt die Entdeckung eines weiteren, noch nicht explodierten Sprengsatzes. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nicole Gale Anderson (Tori) John Billingsley (Sam) Kunal Sharma (Al) Kevin Sizemore (Jared) Joseph Williamson (Mason) Mark Saul (Boyd) Keena Ferguson (Rubina) Originaltitel: Red Line Regie: Robert Kirbyson Drehbuch: Tara Stone, Robert Kirbyson Kamera: Robert Kirbyson Musik: Alan Derian Altersempfehlung: ab 12