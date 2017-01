Tele 5 22:00 bis 23:50 SciFi-Film Supernova - Wenn die Sonne explodiert USA 2005 2017-01-15 02:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Astrophysiker Dr. Austin Shephard ist verschwunden. Zurückgelassen hat er beunruhigende Nachrichten. Hat Shephard Recht, wird die Sonne in nur wenigen Tagen in einer verheerenden Supernova explodieren. Während Shephards junger Kollege Dr. Richardson verzweifelt versucht, das scheinbar Unvermeidliche doch noch abzuwenden, zerstören kosmische Feuerbälle Städte und Landstriche. Zu allem Überfluss werden Shephards Frau und seine Tochter von einem auf Rache sinnenden, entflohenen Serienkiller festgehalten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Luke Perry (Dr. Chris Richardson) Tia Carrere (Lisa Delgado) Peter Fonda (Dr. Austin Shepard) Clemmie Burton-Hill (Ginny McKillip) Emma Samms (Laurie Stephenson) Jessica Brooks (Brooke Richardson) Elizabeth Bennett (Haley Richardson) Originaltitel: Supernova Regie: John Harrison Drehbuch: Steven H. Berman, Don Keith Opper Kamera: Michael Swan, Frank Perl Musik: Irwin Fisch Altersempfehlung: ab 12