Dokumentation Deutschlands Supergrabungen D 2012 2017-01-19 Im ersten Teil der "Supergrabungen" reist Prof. Wemhoff quer durch Deutschland. Die Entdeckungsreise zu den Supergrabungen Deutschlands führt an viele Orte - voller Überraschungen. Was verbirgt sich unter unserer Erdoberfläche, was finden Archäologen, wenn sie dort graben? Die Dokumentation richtet den Blick auf die spektakulärsten Entdeckungen unterhalb der sichtbaren Welt unserer Felder, Autobahnen, Häuser, Dörfer und Städte. Originaltitel: Deutschlands Supergrabungen Regie: Andreas Sawall