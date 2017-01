ZDFinfo 06:00 bis 06:40 Dokumentation Berlin Berlin Die Mauertoten D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Am 13. August 1961 lässt das DDR-Regime mit Billigung Moskaus eine Mauer errichten. Von langer Hand geplant, wird quasi über Nacht eine Mauer entlang der westlichen Sektorengrenzen hochgezogen. Ebenso an der innerdeutschen Grenze. Die Menschen in West-Berlin sind eingeschlossen, Familien werden geteilt und Menschen von ihren Arbeitsstätten abgeschlossen. In den ersten Tagen und Wochen fliehen Tausende. Oft auf dramatische Weise und im letzten Augenblick. Sie lassen ihre Familie, ihr Hab und Gut zurück. Es kommt zu Zwischenfällen und ersten Toten an der Berliner Mauer. Über 28 Jahre lang versuchen Menschen, von Ost nach West zu fliehen, Ost-Berlin und die DDR zu verlassen. Viele bezahlen die Freiheit mit ihrem Leben. Darunter sind auch Kinder, Unbeteiligte und Menschen ohne Fluchtabsichten. 138 Menschen sterben an der Berliner Mauer, vom Bau bis zum Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin, Berlin Regie: Stefanie Renner/Reinhard Joksch

