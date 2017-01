tagesschau24 20:15 bis 20:45 Magazin Panorama Berichte - Analysen - Meinungen Wozu Demokratie? Aufruhr in Minideutschland D 2017 16:9 Merken Panorama ist eines der erfolgreichsten Politik-Magazine im deutschen Fernsehen. Wir recherchieren dort, wo es eigentlich keinen Zutritt gibt und decken auf, was andere lieber vertuschen und verschweigen wollen. Dabei kritisieren wir die Regierung ebenso wie die Opposition, die Gewerkschaften ebenso wie die Arbeitgeber. Unser Themenspektrum reicht von der Ausbeutung der Arbeitnehmer über den BND im Irakkrieg bis hin zum Chaos im Klassenzimmer. Unser Ziel ist, nicht nur zu kritisieren, sondern auch die Verantwortlichen mit unseren Argumenten zu konfrontieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Reschke Originaltitel: Panorama