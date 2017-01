SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat Winter im Schwarzwald D 2016 2017-01-16 08:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Im winterlichen Schwarzwald erkundet Moderatorin Annette Krause die Region rund um den Feldberg. Obwohl hier die Wiege des Skisports liegt, kommen auch Nicht-Skifahrer auf ihre Kosten. Annette Krause trifft den aus der Serie "Die Fallers" bekannten Schauspieler Martin Wangler. In seinem Heimatort Breitnau weiht er sie in die Geheimnisse eines alten Kartenspiels ein. Als Schwarzwaldbotschafter zeigt der Musiker und SWR Moderator Hansy Vogt die schönsten Plätze seiner Heimat. Heimatgefühle kommen auch bei Skispringer Sven Hannawald auf. Seine Karriere startete in der Zeit, als er in Hinterzarten lebte. Auf seinem Heimatbesuch trifft er viele bekannte Gesichter wieder. Die "Zipfel-Brüder" Thomas, Georg, Peter und Ulrich haben rund 40 deutsche Meistertitel im Skilanglauf gewonnen. Auch heute sind sie noch fleißig auf den Loipen der Feldberg-Region unterwegs. Der älteste Skiclub der Welt ist in Todtnau zuhause und auch die längste Ski-Abfahrt Deutschlands findet man hier. Jährlich wird hier das legendäre Hinterwaldrennen ausgetragen. Auch FIS-Rennen mit den besten Skirennläufern der Welt finden in Todtnau immer wieder statt. Dass so viel Skisport nicht zum Problem für die Natur wird, ist die Aufgabe des Hauses der Natur und der Feldberg-Ranger. Auch viele Maler, wie die Brüder Franz Xaver und Hermann Winterhalter aus Menzenschwand, waren von dieser Natur begeistert. Vor allem durch Portraits sind sie vor rund zweihundert Jahren bekannt geworden. "Le Petit Salon" ist ein kleines Museum, dass an sie erinnert und von einem kleinen Verein betrieben wird, dessen Mitglieder sich gerne in diese Zeit zurückversetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Krause-Schmidt Originaltitel: Expedition in die Heimat