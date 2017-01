Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Alan hat ein Kind erschossen USA 2014 2017-01-13 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan und Walden sind sich einig, dass sie bei der Erziehung ihres Pflegesohns Louis am gleichen Strang ziehen, und dass Walden die Regeln festlegt. Doch der Sechsjährige spielt die beiden gnadenlos gegeneinander aus. Als Alan mit Louis heimlich in eine Lasertag-Arena geht, verletzt sich das Kind am Kopf. Daraufhin ist Walden stinksauer und behauptet, Alan habe schon bei der Erziehung seines Sohnes Jake versagt. Bald herrscht zwischen den beiden Dads Eiszeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Edan Alexander (Louis) Maggie Lawson (Ms. McMartin) Jessica Lu (Jean) Michele Boyd (Nikki) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jon Cryer Drehbuch: Jim Patterson, Steve Tompkins, Warren Bell Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6