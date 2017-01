ONE 22:25 bis 22:55 Show Selbstgespräche - mit Konstantin Pfau D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Konstantin Pfau - Denker, Erfolgsautor und Honorarprofessor für Soziologie an der Universität Tübingen - ist als Gastgeber seiner Sendung "Selbstgespräche" eine absolute Ausnahmeerscheinung im deutschen Fernsehen. Auf höchstem Niveau vertieft er im Halbdunkel seines intimen Eins-zu-Eins-Talks Einsichten in bedeutende Aspekte unserer Zeit. Am Ende des Jahres blickt der Kulturjournalist (Bestseller: "Hegel to go") nun mit drei außergewöhnlichen Menschen zurück auf die vergangenen Monate und entfaltet dabei in konzentrierter Atmosphäre kluge Gedanken zu bestimmenden gesellschaftlichen Themen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olli Dittrich Originaltitel: Selbstgespräche - mit Konstantin Pfau Regie: Olli Dittrich/Claudius Pläging/Robert Paus