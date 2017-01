RBB 06:30 bis 08:00 Reportage Auf Leben und Tod - Ein Jahr im Unfallkrankenhaus Berlin D 2016 2017-01-14 03:45 HDTV Live TV Merken Seinen 19. Geburtstag verbringt Philipp auf der Station E für Rückenmarkverletzte. Seit einem schweren Verkehrsunfall sitzt er im Rollstuhl. Der leidenschaftliche Fußballer will wieder laufen können. Für ein Jahr wird das Unfallkrankenhaus Berlin sein Zuhause. Ein langer Weg liegt auch vor Martin Malicki, der mit seinem Arm in eine Papierpresse geriet. Er muss sein Leben nun anders organisieren und stark bleiben. In gezieltem Training wird er im Krankenhaus auf eine elektronische Prothese vorbereitet. Das UKB ist Arbeitsort für den Kardiologen Dr. Leonhard Bruch, auf den täglich Patienten mit lebensgefährlichen Herzproblemen warten - für die Unfallchirurgin Prof. Julia Seifert, die in der Notaufnahme komplizierteste Fälle behandelt - oder für Assistenzarzt Dr. Konrad von Kottwitz - oft auf den Straßen Berlins mit den Rettungsteams unterwegs. Der Helicopter mit dem Team der Rettungsprofis dagegen landet im Notfall in Gärten oder auf freien Flächen zwischen Bäumen. Nur im Team sind sie stark - der leitende Oberarzt Dr. Jörg Beneker hilft auch beim Navigieren des Hubschraubers. Für die 20-jährige Lisa hat mit der Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Das erste Mal erlebt sie den Umgang mit Patienten, den Stationsleiterin Angelika Franke schon seit über 40 Jahren kennt. Sie hat viel Leid gesehen, glückliche Momente erlebt und würde wieder Krankenschwester werden. Unter der Regie von Jana von Rautenberg waren erfahrene Autoren im Unfallkrankenhaus Berlin: Erika Brettschneider, Ulrike Licht, Johannes Mayer, Christian Seewald, Svenja Weber und Ursula Stamm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Leben und Tod - Ein Jahr im Unfallkrankenhaus Berlin Regie: Jana von Rautenberg

Jetzt im TV ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 63 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:55 bis 06:55

Seit 38 Min.