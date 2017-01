Sat.1 20:15 bis 22:05 Kinderfilm Wickie auf großer Fahrt D 2011 2017-01-15 12:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Wikinger wollen Thors Hammer in ihren Besitz bringen, der seinem Besitzer zu großer Macht verhelfen soll. Leider hat es auch der schreckliche Sven auf den Hammer abgesehen. Kurzerhand entführt er den Häuptling Halvar, was zur Folge hat, dass der kleine Wickie seinen Vater vertreten muss. Unterstützung erhält er von der geheimnisvollen Svenja, die sich der Mission anschließt und ebenso clever und pfiffig ist wie er. – Herrliches Abenteuer für Groß und Klein In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonas Hämmerle (Wickie) Waldemar Kobus (Halvar) Günther Kaufmann (Der schreckliche Sven) Mercedes Jadea Diaz (Ylvi) Olaf Krätke (Urobe) Valeria Eisenbart (Svenja) Nic Romm (Tjure) Originaltitel: Wickie auf großer Fahrt Regie: Christian Ditter Drehbuch: Christian Ditter Kamera: Christian Rein Musik: Nik Reich, Jaro Messerschmidt, Ralf Wengenmayr