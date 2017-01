kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Eine Rose für immer und ewig USA 2010 2017-01-13 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Morgen einer Hochzeit wird die Brautjungfer tot aufgefunden. Castle muss feststellen, dass die Braut seine längst verflossene Liebe Kyra ist. Die Ermittler versuchen herauszufinden, warum die Brautjungfer die Hochzeit verhindern wollte. Unterdessen sieht sich Beckett mit der Tatsache konfrontiert, dass sie offenbar Gefühle für Castle hegt und eifersüchtig reagiert. Castle kommt unterdessen seine Objektivität abhanden - schon bald beschuldigt er den Verlobten des Mordes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Alyssa Milano (Kyra Blaine) Originaltitel: Castle Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Terence Winter, Terri Miller Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12