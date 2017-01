kabel eins 06:20 bis 07:25 Krimiserie Quincy Der Überfall USA 1983 16:9 HDTV Merken Eine alte Frau wird in ihrer eigenen Wohnung überfallen, ausgeraubt und dann brutal erschlagen. Quincy hat in der Gerichtsmedizin mit diesem Fall zu tun und ist empört über die grausame Tat. Er will unbedingt, dass die Verbrecher gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden. Nach einem Abend bei Freunden wird Quincy jedoch selbst das Opfer eines Raubüberfalls - und wird von dem Ereignis etwas aus der Bahn geworfen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Edward Grover (Dr. Schoenbeck) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Michael Braverman Drehbuch: Michael Braverman Kamera: Frank R. Hale Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6

