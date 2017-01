Super RTL 20:15 bis 21:45 Trickfilm Balto - Ein Hund mit dem Herzen eines Helden USA 1995 2017-01-15 10:35 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nome, eine Stadt in Alaska, wird im Jahr 1925 von einer schweren Diphterie-Epidemie heimgesucht. Vor allem Kinder sind betroffen. Wegen des besonders harten Winters muss der Flugverkehr eingestellt werden. Und so gehen in Nome allmählich die Medikamente zu Ende. Das Todesurteil für viele Betroffene. Letzte Rettung könnte eine Hundestaffel sein, die man nach Anchorage schickt, um von dort das nötige Serum zu besorgen. Steele ist Anführer der Hunde. Ein starker, aber gefährlicher Huskie. Sein bevorzugter Gegner ist der Mischling Balto, der zur Hälfte Wolf und zur Hälfte Schlittenhund ist. Balto wird wegen seiner Abstammung von den meisten Menschen und Hunden in Nome schlecht behandelt, nur die junge Huskie-Hündin Jenna und sein Freund Boris halten zu ihm. Jenna gehört der kleinen Rosie, einem Mädchen, das ebenfalls von der Diphterie-Epidemie betroffen ist. Um Rosie zu helfen, will Balto bei der Hundestaffel mitmachen, doch Steele gelingt es durch eine abgefeimte Intrige, Balto zu diskreditieren. Die Hundestaffel bricht also ohne Balto auf, begleitet von den Hoffnungen der Einwohner von Nome. Als die Staffel nach einigen Wochen überfällig ist und den Kindern von Nome immer weniger Zeit bleibt, bricht Balto zusammen mit Boris auf, um die verschollene Expedition zu suchen und das dringend benötigte Serum nach Nome zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Tobias Meister (Balto) Michael Pan (Boris) Irina von Bentheim (Jenna) Thomas Fritsch (Steele, der Schlittenhund) Stefan Gossler (Muk und Luk) Originaltitel: Balto Regie: Simon Wells Drehbuch: David Steven Cohen, Elana Lesser, Cliff Ruby, Roger S.H. Schulman Kamera: Jan Richter-Friis Musik: James Horner