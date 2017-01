Super RTL 06:30 bis 06:40 Trickserie Bob der Baumeister Wohin mit dem Paket? GB 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Bob baut mit seinem Team die Stahlträger für ein neues Hochhaus auf. Baggi und Buddel haben unterdessen die Aufgabe, einen Graben für die Abwasserleitungen auszuheben. Sie sind ganz aufgeregt, denn Bob hat bald Geburtstag und Wenndy hat erzählt, dass sie ein tolles Geschenk für ihn besorgt hat. Als kurz darauf Roland Süß mit einem Paket für Bob auftaucht, glauben die beiden, dass es sich um Wendys Geschenk handelt. Also versuchen sie, es vor Bob zu verstecken. Bob wiederum wartet in der Zwischenzeit schon sehnlichst auf seinen neuen Akkuschrauber, den Roland eigentlich schon längst hätte vorbeibringen sollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder

Jetzt im TV ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 62 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:55 bis 06:55

Seit 37 Min.