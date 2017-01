History 22:45 bis 23:10 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Die fabelhaftesten Farben USA 2016 Stereo 16:9 Merken Danny und seine Crew denken an die eindrucksvollsten Lackierungen in der Geschichte von "Die Werkstatt-Helden": Ein Road Runner von 1971 bekommt neuen Lack, um an einen geliebten Menschen zu erinnern, Rob Zombies Truck wird einer Verwandlung unterzogen, eine Harley wird in ein Kunstwerk verwandelt, das von den Tattoos des Kunden inspiriert ist, ein Strandbuggy bekommt eine Generalüberholung mit einem nautischen Thema, ein Pferdeanhänger bekommt einen aufsehenerregenden neuen Look und eine siegreiche Seifenkiste erhält eine rote Lackierung, die die Konkurrenz einschüchtert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12