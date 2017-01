History 05:50 bis 06:45 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Der Streithammer USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Schmiede müssen das Material für eine Klinge ihrer Wahl aus einem Müllcontainer bergen. Nur zwei kommen in die nächste Runde, in der sie einen Streithammer schmieden sollen. Nach fünf Tagen in ihren heimischen Schmieden kehren sie zurück, um sich den Sieg zu erkämpfen, doch nur einer wird am Ende zum Champion gekürt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12

