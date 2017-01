National Geographic Wildlife 20:15 bis 21:00 Dokumentation Tierische Freundschaften Der Hund und das Kitz USA 2014 2017-01-14 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Echte Freundschaft kennt keine Grenzen - auch nicht unter Tieren. In dieser Episode von "Tierische Freundschaften" geht es unter anderem um einen Hund und ein Rehkitz, die gemeinsam durch Dick und Dünn gehen. Ganz und gar nicht alltäglich gestaltet sich auch die innige Beziehung zwischen einer Katze und einer Ratte. Und schließlich zeigt ein besonderer Fall, wie ein autistisches Kind regelrecht aufblüht, sobald es sich in Gesellschaft seiner gefiederten Freunde, nämlich einer quirligen Hühnerschar, befindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends