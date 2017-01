Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Allein USA 2002 Stereo 16:9 Merken Die Mannschaft der Enterprise wurde mit der Vermessung eines Asteroidenfeldes beauftragt. Unterdessen testen Malcolm (Dominic Keating) und "Trip" (Connor Trineer) eine der Raumfähren und wollen zu einem späteren Zeitpunkt wieder an der Enterprise andocken. Allerdings wird die Enterprise bei einer Kollision mit einem Schiff der Tessianer beschädigt, welches in weiterer Folge abstürzt und auf einem Asteroiden zerschellt. Es gelingt die Besatzung an Bord zu nehmen und die Verletzten medizinisch zu versorgen. Währenddessen gerät die Fähre von Malcolm und "Trip" in Gefahr: Den beiden bleiben nur noch zehn Tage Zeit sich zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6