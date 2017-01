Syfy 06:15 bis 07:00 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Familienbande USA 2001 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise erreicht ein Notruf, der von dem Raumschiff-Frachter Fortunate gesendet wurde. Sofort eilen Captain Archer und seine Leute der fremden Besatzung zu Hilfe. Es stellt sich heraus, dass die Fortunate von den Nausicaanern angegriffen wurde. Obwohl der Captain bei der Attacke verletzt und der Frachter beschädigt wurde, will der Erste Offizier Ryan die Hilfe von der Enterprise nicht so recht annehmen. Archer findet schon bald den Grund dafür heraus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charles 'Trip' Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: LeVar Burton Drehbuch: James Duff Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

