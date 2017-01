National Geographic People 06:10 bis 07:00 Dokumentation Licht am Ende der Welt Dschingis Khans Nachfahren GB 2007 2017-01-13 10:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit mehr als 2.000 Jahren leben in den Steppen Zentralasiens Nomaden. Auf dem Rücken ihrer Pferde ziehen sie mit ihren Viehherden durch eine Umwelt, die ihnen nicht gerade leichte Bedingungen zum Überleben bietet. Und doch haben die Pferdemenschen eine blühende Kultur entwickelt, die auch im 21. Jahrhundert noch lebendig ist. Wade Davis reist in die Mongolei, um diese Kultur näher kennen zu lernen und um das Geheimnis einer engen Beziehung zu ergründen - die Beziehung zwischen Mensch und Pferd. Der Anthropologe besucht das große mongolische Sommerfestival Naadam und begleitet dort zwei Pferdetrainer. In diesem Sommer kommt Davis seinem Forschungsziel ein gutes Stück näher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Light at the Edge of the World

