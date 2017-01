National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Hell Below - Krieg unter Wasser Hitlers Rache CDN 2016 2017-01-16 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Dezember 1941, kurz nach dem verheerenden Angriff der Japaner auf den US-Marinestützpunkt Pearl Harbor, schmiedet die deutsche Kriegsmarine eigene Pläne, die die amerikanischen Seestreitkräfte empfindlich treffen sollen. Fünf U-Boote werden mit einem Geheimauftrag Richtung USA entsandt. Sie sollen in küstennahen Gewässern Jagd auf Schiffe machen und die amerikanischen Kriegspläne durchkreuzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WW2 Hell Under the Sea