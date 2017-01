National Geographic 05:55 bis 06:45 Dokumentation Die Rätsel der Bibel Auf der Suche nach Noah USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Jahrhunderte lang waren Wissenschaftler auf der Suche nach Noahs Arche. Der Legende nach sollen sich Überreste des Schiffes noch heute auf dem in Anatolien gelegenen Gebirge Ararat befinden. Doch nach unzähligen bislang erfolglosen Expeditionen ist inzwischen die Sintflut selbst in den Mittelpunkt des weltweiten Forschungsinteresses gerückt. Wurde die Antike tatsächlich von einer unvorstellbaren Flutkatastrophe heimgesucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Bible

