Disney Channel 06:25 bis 06:55 Trickserie Die Schlümpfe Faulis Alptraum USA, B 1981-1990 16:9 HDTV Merken Jedes Mal, wenn Fauli einschläft, bekommt er immer wieder den gleichen Albtraum: Er hat die Macht von Morphois, einem bösen Hexenmeister, der so viele schlafende Seelen wie möglich fangen will. Einer nach dem anderen geraten alle Schlümpfe in die Klauen von Morphois. Alle? Das heißt, vielleicht nicht, wenn Papa Schlumpf es verhindern kann. Und Papa Schlumpf wendet sich an Sandmann, um Hilfe zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

Jetzt im TV ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 65 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:55 bis 06:55

Seit 40 Min.