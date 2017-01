Disney Channel 23:10 bis 23:30 Comedyserie Dharma & Greg Das Heilungsprogramm USA 2001 Stereo HDTV Wieder da Merken Nach einem schweren Autounfall, bei dem Greg nur ein paar Kratzer abbekommen hat, sieht es für Dharma gar nicht gut aus: Sie hat schwere Verletzungen, darunter eine Hüftfraktur, erlitten. Greg, der den Wagen gefahren hat, macht sich schwere Vorwürfe. Minutiös überwacht er nun Dharmas Genesungsprozess und treibt damit alle Beteiligten an den Rande des Wahnsinns... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Don Foster, Chuck Lorre, Dottie Dartland, David Babcock, Don Foster, David Babcock, Bill Prady Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown