SAT.1 Emotions 22:00 bis 23:25 Komödie The Honeymooners USA 2005 2017-01-13 02:35 16:9 Der New Yorker Busfahrer Ralph Kramden hat viele Ideen, wie man schnell und ohne große Mühe reich werden kann. Es gibt viele Wege, um ans Geld zu kommen. Bald steigt er zum Motivationskünstler auf und kann mit seinem Verdienten ein nettes Haus für sich und Ehefrau Trixie kaufen. Vorher will er allerdings das Geld noch schnell verdoppeln - nur geht sein hieb- und stichfester Plan schief: Das Geld ist weg und Trixie sauer. Jetzt braucht Ralph eine wirklich gute Idee ... Schauspieler: Cedric the Entertainer (Ralph Kramden) Mike Epps (Ed Norton) Gabrielle Union (Alice Kramden) Regina Hall (Trixie Norton) Eric Stoltz (William Davis) Jon Polito (Kirby) John Leguizamo (Dodge) Originaltitel: The Honeymooners Regie: John Schultz Drehbuch: Danny Jacobson, David Sheffield, Barry W. Blaustein, Don Rhymer Kamera: Shawn Maurer Musik: Richard Gibbs