Hessen 06:10 bis 06:35 Jugendserie Blue Water High Schicksalswellen AUS, D 2005 Merken Erster Schultag. Die Blue-Water-High-Surfer sagen zu, bei einem Surf-Contest zwischen verschiedenen Schulen anzutreten. Ihre Trainer, Deb und Simmo, verbieten ihnen jedoch die Teilnahme. Denn am selben Tag sollen die Kids ihre Verträge für die Academy unterschreiben. Sie beschließen, heimlich beim Schulwettkampf mitzusurfen. Doch dann geht alles schief, und Matts Vertrag ist in großer Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Bell (Bec Sanderson) Sophie Luck (Fiona "Fly" Watson) Mara Scherzinger (Anna Petersen) Tahyna Tozzi (Perri Lawe) Khan Chittenden (Dean "Edge" Edgely) Chris Foy (Matt Leyland) Adam Saunders (Heath Carroll) Originaltitel: Blue Water High Regie: Ralph Strasser Kamera: Russell Bacon Acs

