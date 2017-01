kabel1 classics 20:15 bis 22:30 Drama Wir waren Helden USA, D 2002 20 40 60 80 100 Merken Obwohl Lt. Colonel Hal Moore als erfahrener Militär-Stratege einzuschätzen vermag, dass er fast chancenlos in das "Tal des Todes" geschickt wird, bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine Männer auf Vietnam vorzubereiten. Doch selbst er ist nicht auf die folgende Kamikaze-Mission vorbereitet, die er und seine 400 Männer des Ersten Bataillons der Siebten Kavallerie auszuführen haben. Einmal auf fremdem Boden gelandet, wird jeder Plan, jedes politische Kalkül umgehend pulverisiert und alle ursprünglichen Befürchtungen Moores erweisen sich als untertrieben. Bei aller taktischen Raffinesse, mit der sich Moore und sein vietnamesischer Widerpart als Schlachtenlenker weiter ihr Fernduell liefern müssen, scheint es hier irgendwann kaum noch um Sieg oder Niederlage zu gehen. Das eigene Leben schützen und das der Männer, die ringsum im Dschungel kauern - gleichgültig, ob voller Heldenmut oder Todesangst ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Lt. Col. Hal Moore) Madeleine Stowe (Julie Moore) Greg Kinnear (Maj. Bruce "Snake" Crandall) Sam Elliott (Sgt. Maj. Basil Plumley) Chris Klein (Lt. Jack Geoghegan) Keri Russell (Barbara Geoghegan) Barry Pepper (Joe Galloway) Originaltitel: We Were Soldiers Regie: Randall Wallace Drehbuch: Randall Wallace Kamera: Dean Semler Musik: Nick Glennie-Smith Altersempfehlung: ab 16