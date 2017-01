Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Flikken Maastricht Undercover NL 2015 HDTV Merken Bij een controle worden explosieven in een auto aangetroffen. De inzittenden zeggen geldezels te zijn en niets van explosieven te weten. Ze moeten het pakket in een hotel afgeven, aan wie weten ze niet. Houdt dit verband met de teruggekeerde Syriëganger die Romeo in de gaten houdt? Wolfs en Eva gaan undercover en nemen de rol van de geldezels over. Al gauw blijken de explosieven nodig te zijn bij een grote roof. Zijn Wolfs en Eva nog op tijd om die te voorkomen? Romeo's terugkeerder is samen met een aantal anderen een wasserij begonnen. Maar Romeo weet nog steeds niet of hij hem kan vertrouwen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flikken Maastricht Regie: Pieter van Rijn