Kabel1 Doku 06:10 bis 06:55 Dokumentation Mysterien im Museum Die BH-Brigade, Luftrettung, Spuk in Connecticut USA 2014 2017-01-13 12:35 16:9 HDTV Merken In den Hallen des "St. Petersburg Museum of History" in Florida ist ein Büstenhalter aus den 1950er Jahren zu begutachten, der brandheiße Informationen enthält. Das Museum für übernatürliche Phänomene in Connecticut beherbergt indes eine religiöse Ikone, die von bösen Mächten beschädigt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries at the Museum

