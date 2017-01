MDR 20:15 bis 21:45 Show Meine Schlagerwelt Musikgeschichten mit Nik P. D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wussten Sie, dass Andrea Berg eine der wichtigsten Frauen in der Karriere von Nik P ist? Oder woher das "P" von Nik P kommt? Und welcher Song ihn ganz besonders mit Stefanie Hertel verbindet? Diese und viele andere Musikgeschichten erzählt Nik P in "Meine Schlagerwelt" - der bisher persönlichsten Sendung des sympathischen Österreichers. Neben vielen Fotos aus seinem privaten Erinnerungsalbum hat er auch seine Lieblingsmusik mitgebracht; z.B. von den Höhnern, Andrea Berg, Stefanie Hertel, DJ Ötzi, GG Anderson, Semino Rossi und vielen anderen mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Die Höhner, Andrea Berg, Stefanie Hertel, DJ Ötzi, GG Anderson, Semino Rossi Originaltitel: Meine Schlagerwelt