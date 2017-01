3sat 22:35 bis 00:05 Filme Linda Lovelace - Pornostar USA 2013 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Linda Lovelace, eine amerikanische Pornodarstellerin im Los Angeles der 1970er-Jahre, gelangt mit dem Erotikfilm "Deep Throat" zu Weltruhm. Ein großer Erfolg und Albtraum zugleich. Das emotional packende Erotik-Drama "Linda Lovelace - Pornostar" beruht auf einer wahren Geschichte und wirft einen aufschlussreichen Blick hinter die Kulissen einer ebenso erfolgreichen wie skrupellosen Wirtschaftsbranche. Linda Lovelace (Amanda Seyfried), ist ein typischer Teenager seiner Zeit: jung, schön, naiv und vor allem abenteuerlustig. Eines Tages lernt sie den attraktiven Chuck Traynor (Peter Sarsgaard) kennen, und es ist Liebe auf den ersten Blick. Um so schnell wie möglich ihr restriktives Elternhaus (Sharon Stone und Robert Patrick) verlassen zu können, willigt sie euphorisch in seinen charmanten Heiratsantrag ein. Schon bald hat das junge Paar Geldprobleme, und der zunächst so romantische Ehemann entwickelt sich zu einem cholerischen und gewalttätigen Haustyrannen. Von Geldsorgen geplagt, überredet Chuck seine ihm immer noch treu ergebene Linda schließlich, in kleinen Pornofilmen mitzuwirken. Linda, die sich davon auch eine Filmkarriere erhofft, willigt ein und avanciert mit ihrem ersten größeren Erotikfilm, "Deep Throat", zum weltberühmten Pornostar sowie zur glamourösen Ikone der "sexuellen Revolution". Bei der Filmpremiere trifft sie auch auf Playboy-Chef Hugh Hefner (James Franco), der ihr ein eindeutiges Angebot macht. Als Chuck sie immer öfter schlägt und zur Prostitution zwingt, versucht sie dem zerstörerischen Leben zwischen Partys, heftigem Drogenmissbrauch und sexueller Ausbeutung zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Seyfried (Linda) Peter Sarsgaard (Chuck) James Franco (Hugh Hefner) Sharon Stone (Dorothy Boreman) Juno Temple (Patsy) Eric Roberts (Nat Laurendi) Hank Azaria (Gerry Damiano) Originaltitel: Lovelace Regie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman Drehbuch: Andy Bellin Kamera: Eric Edwards Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 16