Actionfilm Players IND 2012

Dieser fantastische Blockbuster wird Fans von 'Ocean's Eleven', "Mission Impossible" oer "After the Sunset" begeistern. Der clevere Ganxter Charlie, der schon viele Coups geplant und durchgeführt hat, und seine schöne Freundin Riya sind gemeinsam Indiens Gaunerpaar Nummer Eins. Da würden Bonnie Und Clyde blass vor Neid. Charlies bester Freund Raj wird brutal ermordet, und bei seiner Beerdigung erhät Charlie eine CD von seiner Witwe. Hierauf befindet sich ein perfekt ausgeplanter Coup, bei dem ein russischer Goldtransport auf dem Weg nach Rumänien ausgeraubt werden soll. Gemeinsam, mit dem notorisch kriminellen Künstler Victor Braganza will er diesen letzten Coup nun Raj zu Ehren ausführen. Die beiden suchen sich das gefährlichste und beste Team der Welt: Den genialen Hacker Spider, den Sprengstoffexperten Bilal, die Verkleidungskünstlerin Sunny, und den Illusionisten Ronnie. Victors Tochter Naina macht auch mit, und sie und Charlie kommen sich gefährlich nahe. Der Coup gelingt in einem packende Showdown, doch plötzlich ist die Beute weg - und mit ihr der Hacker Spider. Riya liegt tot in einem Straßengraben. Charlie lässt diese Demütigung nicht auf sich sitzen und verfolgt über ein Jahr lang sein erbeutetes Geld bis nach Neuseeland. Dort trifft er mit seiner Gang eine mysteriöse Frau, die zu viel zu wissen scheint: Ist Ria vielleicht doch nicht tot? Und welcher der Teammitglieder ist der Maulwurf in Charlies Gangm der die ganze Zeit mit Spider gemeinsame Sache gemacht hat? Charlie erkennt, dass er das Geld einem guten Zweck spenden muss, und will ein Waisenhaus damit bauen. Vorher muss er es allerdings zurückerobern, und das wird nicht einfach. Freuen Sie sich auf eine spannende und hochkarätoge Jagd, action-geladen und elegant bis zur letzen Sekunde.

Schauspieler: Vinod Khanna (Victor Briganza) Abhishek Bachchan (Charlie Masceranhas) Bobby Deol (Ronnie) Sonam Kapoor (Naina Briganza) Bipasha Basu (Riya) Neil Nitin Mukesh (Spider) Sikander Kher (Bilal) Originaltitel: Players Regie: Abbas Burmawalla, Mustan Burmawalla Drehbuch: Nikhat Bhatty, Bhaskar Hazarika Altersempfehlung: ab 6