BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Reportage 30 Jahre Fastnacht in Franken Die Newcomer D 2017 2017-01-13

1987 übertrug der BR erstmals die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken. Die zweite Ausgabe 1988 kam aus Unterfranken und seither ist die "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim und dem BR-Programm nicht mehr wegzudenken. 30 Jahre mit grandiosen Büttenreden, gnadenlosen Witzen, mit Klamauk, Musik, Tanz und mit Ehrengästen, die sich gerne durch den Kakao ziehen ließen. Die Sendereihe zeigt die schönsten Momente, aktuell kommentiert und pointiert von den Stars der "Fastnacht in Franken". Einst waren sie Newcomer, heute sind viele Künstler aus der "Fastnacht in Franken" kaum mehr wegzudenken. Die Stars der Fastnacht erinnern sich an ihren ersten Auftritt: Sitzungspräsident Bernd Händel, der Rudi Carrell, Franz-Josef Strauß und Willy Brandt parodierte. Oder Volker Heißmann und Martin Rassau, die kurzfristig einsprangen und ihrer Karriere damit einen riesigen Schub verliehen. Bei Michl Müller erinnern sich alle an die "Ingwerreibe", aber wer weiß noch, dass er in Veitshöchheim als Müllmann debütierte. Lustige Geschichten, persönliche Erinnerungen und die dazu passenden Ausschnitte aus den Sendungen bringen nicht nur die Fans der Fastnacht zum Lachen. 4 Teile, täglich

Originaltitel: 30 Jahre Fastnacht in Franken