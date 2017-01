Das Erste 02:50 bis 04:23 Drama Gier Das Duell A, D 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Merken Der zwielichtige Dieter Glanz (Ulrich Tukur) hat sich nach Südafrika abgesetzt. Die Stimmung unter seinen Investoren, die sich zu einer Gläubigerversammlung in einem Luxushotel einfinden, ist gereizt. Aber als der Finanzguru sich per Videokonferenz live vom Kap der Guten Hoffnung zuschaltet, kann er die Zweifel beseitigen. Riesige Gewinne sollen bald ausgeschüttet werden. Für den jungen Andy Schroth (Devid Striesow), der sich für seine Investition bei dem charismatischen Finanzjongleur hoch verschuldete, geht es inzwischen steil bergab: Er verliert seinen Job, seine Frau Sabine (Katharina Wackernagel) und schließlich auch sein Haus. Unterdessen ermittelt Staatsanwalt Sasse (Alexander Held) gegen den mutmaßlichen Betrüger Glanz und bittet Andy um Mithilfe. Doch dieser will seinen "guten Freund" nicht verraten, der ihn mit neuen Versprechungen nach Südafrika lockt. Unter dem strahlend blauen Himmel der paradiesischen Kaplandschaft lässt sich Glanz als großzügiger Gastgeber feiern. Das Geld stammt von seinen gläubigen Jüngern, darunter der rechthaberische Heiner Kuntze (Gerd Wameling), der steinreiche Hajo Novak (Harald Krassnitzer), der Juwelier Alfi (Kai Wiesinger) und der immer mehr in die Enge getriebene Unternehmer Grünlich (Uwe Ochsenknecht). Ihre Gefühle schwanken zwischen Liebe und Hass, Zweifel und blinder Zuversicht. Als Andy die Machenschaften seines Freundes durchschaut, wird er zum gefährlichen Gegner. Nach einer Schießerei mit einer Amok laufenden Anlegerin (Anouschka Renzi) wird Glanz inhaftiert und nach Deutschland ausgeliefert. In einem aufsehenerregenden Prozess lässt er sich als Robin Hood feiern, der die Armen beschenkte und die gierigen Reichen um ihr Schwarzgeld brachte. Dieter Wedels erfolgreiche Mehrteiler "Der große Bellheim", "Der Schattenmann", "Der König von St. Pauli" und "Die Affäre Semmeling" schrieben Fernsehgeschichte. Mit seinem packenden Zweiteiler über Geldgier, Gutgläubigkeit und schmutzige Tricks, über betrügerische Anlageberater und Vermögensverwalter greift der mehrfache Adolf-Grimme-Preisträger erneut ein brisantes Thema auf, das im Zuge der gegenwärtigen Finanzkrise brandaktuell ist. "Gier" erzählt nicht nur etwas über Habgier, sondern auch von der Sucht nach Liebe, Anerkennung und Freundschaft. Ausnahmeschauspieler Ulrich Tukur spielt die schillernde Figur des gewieften Hochstaplers. Die weitere Besetzung liest sich wie das Who's who des deutschen Films: Neben Devid Striesow spielen Uwe Ochsenknecht, Heinz Hoenig, Harald Krassnitzer, Kai Wiesinger und andere hochkarätige Darsteller. Natürlich kommt in den Filmen auch die Liebe nicht zu kurz und die Erkenntnis, dass Frauen häufig skeptischer sind als ihre Männer. Die weibliche Besetzung ist mit Jeanette Hain, Sibel Kekilli, Katharina Wackernagel, Bibiana Beglau und Mariella Ahrens ebenfalls prominent. Der aufwendige Zweiteiler entstand in Bremen, Hannover, Köln und Bonn, sowie in Südafrika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Tukur (Dieter Glanz) Jeanette Hain (Gloria Glanz) Devid Striesow (Andy Schroth) Katharina Wackernagel (Sabine Schroth) Uwe Ochsenknecht (Leon Grünlich) Sibel Kekilli (Nadja Hartmann) Marion Mitterhammer (Vera Grünlich) Originaltitel: Gier Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Dieter Wedel Kamera: Wedigo von Schultzendorff Musik: Harold Faltermeyer, Eberhard Schoener Altersempfehlung: ab 6