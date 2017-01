Das Erste 01:20 bis 02:50 Drama Gier Mit Glanz und Gloria D 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Andy Schroth (Devid Striesow) ist Angestellter einer mittelgroßen Immobilienfirma mit mittelgroßem Einkommen und mittelgroßen beruflichen Aussichten. Mit Hilfe seiner schwerreichen Kundin Eva Wendler (Sabine Orléans), die sich zum Freundeskreis des sagenhaften Dieter Glanz (Ulrich Tukur) zählt, gelingt es ihm, an den neuen "König Midas" heranzukommen. Bei einer rauschenden Party, auf der Reiche und Prominente - darunter TV-Star Frank Elstner (Frank Elstner) - sich ausgelassen amüsieren, lernt Andy endlich den Finanzzauberer kennen, in dessen Händen angeblich alles zu Gold wird. Geblendet vom buchstäblichen Glanz des weltmännischen Gastgebers und dessen attraktiver Frau Gloria (Jeanette Hain), will auch Andy bei Glanz investieren. Doch der empfindet überraschend Sympathie für den jungen Mann, der ihn an seine eigenen Anfänge erinnert. Als Glanz allerdings in Zahlungsschwierigkeiten gerät, nimmt er widerstrebend auch Geld von Andy an. Statt lumpiger 200.000 Euro soll der allerdings mindestens 1,5 Millionen investieren. Andy überredet seinen Vater (Heinz Hoenig), seine Kollegen und sogar seinen Zahnarzt, ihm Geld zu leihen. Er ist glücklich, endlich zum exklusiven Klub der Reichen zu gehören. Gemeinsam mit dem rechthaberischen Heiner Kuntze (Gerd Wameling), dem schwerreichen Erben Hajo Novak (Harald Krassnitzer), dem "General" (Dieter Laser), dem Juwelier Alfi (Kai Wiesinger) und dem brutalen Emporkömmling Leon Grünlich (Uwe Ochsenknecht) wartet Andy sehnsüchtig auf die Ausschüttung der versprochenen Gewinne. Doch der ersehnte Geldsegen verzögert sich. Stattdessen mehren sich Gerüchte um die Seriosität des Finanzjongleurs, die aber schlagartig verstummen, als der den Bescheid über eine hohe Steuernachzahlung präsentieren kann. Wenn einer über 200 Millionen Steuern nachzahlen muss, was muss er dann in dem betreffenden Jahr verdient haben?! Jetzt wollen die Reichen noch mehr Geld bei Glanz anlegen, aber der ist plötzlich verschwunden, er hat sich auf eine prachtvolle Farm in der Nähe von Kapstadt zurückgezogen, angeblich um der hohen Steuernachforderung zu entgehen. Seine gläubigen Jünger folgen ihm nach Südafrika. Dieter Wedels "glanzvoller" Zweiteiler ist eine Mischung aus Komödie und Thriller. Schon vor der Finanzkrise plante der Regisseur einen Film über Anlagebetrüger und deren üble Tricks, über Gier, Macht und Geld. Statt einen bestimmten Fall aufzurollen, erzählt Wedel auf seine unnachahmliche Art eine fiktive Geschichte, in der er auch klarmacht, dass Anlageberater, Vermögensverwalter und Banker sich vielfach nicht anders verhalten als religiöse Heilsversprecher. Beide arbeiten nach der Devise: "Gib mir jetzt, dann wirst du später einmal reich belohnt." Die Gläubigkeit der Anleger ist in vielen Fällen ähnlich problematisch wie ihre Gier. Doch der Film erzählt nicht nur etwas über Habgier, sondern auch von der Sucht nach Liebe, Anerkennung und Freundschaft. Angeführt von dem großartigen Ulrich Tukur, der die Lässigkeit und den Charme eines Finanzgurus brillant verkörpert, agiert ein hochkarätiges Ensemble, darunter Devid Striesow, Uwe Ochsenknecht, Heinz Hoenig, Harald Krassnitzer, Kai Wiesinger, Jeanette Hain, Sibel Kekilli und Katharina Wackernagel, wie es wohl kaum ein anderer deutscher Regisseur zusammenbekommt. Gedreht wurde an einigen der schönsten Plätze dieser Welt. Teil 2 folgt im Anschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Tukur (Dieter Glanz) Jeanette Hain (Gloria Glanz) Devid Striesow (Andy Schroth) Katharina Wackernagel (Sabine Schroth) Uwe Ochsenknecht (Leon Grünlich) Harald Krassnitzer (Hajo Novak) Regina Fritsch (Uschi Baumer) Originaltitel: Gier Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Dieter Wedel Kamera: Wedigo von Schultzendorff Musik: Harold Faltermeyer, Eberhard Schoener Altersempfehlung: ab 6