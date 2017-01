Motorvision.TV 06:05 bis 07:00 Motorsport Reportage BMW GS Trophy D 2013 Stereo 16:9 Merken GS - diese beiden Buchstaben stehen in der Motorradwelt für Abenteuer on- und offroad. BMW hat mit der GS-Modellreihe seit 1980 die Reise-Enduros entwickelt. Inzwischen ist die BMW R 1200 GS in Deutschland und in vielen Ländern weltweit das meistverkaufte Motorrad überhaupt. Motorvision TV testet den Publikumsliebling. Übrigens waren die kleinen Schwestern des Boxermodells kürzlich Hauptdarsteller der GS Trophy: Acht Tage lange fuhren 114 Fahrer aus 19 Nationen über extreme Pisten und Pfade der Anden. Ihre Motorräder: 62 Bikes vom Typ F 800 GS. In Google-Kalender eintragen

