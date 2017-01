Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 176 Voodoo in Rosenheim D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Polizeichef Gert Achtziger ist um den guten Ruf Rosenheims besorgt. Ein Mord in der Musikakademie hält die Stadt in Atem. Kurz vor Beginn einer Modenschau findet Barbara Krömer ihre Zwillingsschwester Brigitte tot in der Garderobe. Rätsel gibt eine am Tatort gefundene Voodoopuppe auf, zumal Dr. Kern keine Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung feststellen kann. Hat der Mörder sein Opfer zu Tode erschreckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Gäste: Gäste: Simone Thomalla, Dieter Thomas Heck Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6