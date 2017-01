Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Serien Deckname Quarry Nächtliches Vergnügen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf Jonis (Jodi Balfour) unablässiges Drängen bittet Mac (Logan Marshall-Green) endlich seinen Vater um Hilfe. Unterdessen meldet sich auch "der Broker" wieder und nimmt Mac auf einen beunruhigenden Ausflug mit. In Memphis kommt es zu gewalttätigen Rassenunruhen, in die auch Ruth und ihr Sohn Marcus (Nikki Amuka-Bird, Joshua J. Williams) geraten. - Vom Vietnamveteran zum Auftragskiller: Serienspannung im 70er-Look, von den Machern von "True Detective" und "Banshee". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Logan Marshall-Green (Quarry) Jodi Balfour (Joni) Damon Herriman (Buddy) Edoardo Ballerini (Karl) Nikki Amuka-Bird (Ruth) Mustafa Shakir (Moses) Peter Mullan (The Broker) Originaltitel: Quarry Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Jennifer Schuur Musik: Kris Dirksen Altersempfehlung: ab 16