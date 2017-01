Discovery Channel 22:35 bis 23:25 Dokumentation Überlebt! GB 2012 Stereo 16:9 Merken Aufgespießt von einem Zaunpfahl! Raymond Curry ist im Juni 2010 ziemlich spät dran. Der 20-Jährige will unbedingt pünktlich zur Arbeit erscheinen und fährt seinen Opel Corsa deshalb mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer Kurve verliert er die Kontrolle über das Auto und überschlägt sich mehrfach. Ein Anwohner der nordenglischen Grafschaft Northumberland, der den Unfall beobachtet, eilt sofort zu Hilfe. Und dem Mann bietet sich ein grauenhafter Anblick: Das Opfer hat den Crash zwar überlebt, doch in seinem Unterleib steckt eine anderthalb Meter lange Holzlatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Body Invaders