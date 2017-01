Classica 20:15 bis 00:25 Oper Rossini, Guillaume Tell I 2013 Stereo 16:9 Merken Vom Rossini Opera Festival, Pesaro: "Guillaume Tell" (Wilhelm Tell) von Gioachino Rossini (1792-1868). Musikalische Leitung: Michele Mariotti - Inszenierung: Graham Vick. Mit Juan Diego Flórez (Arnold Melcthal), Nicola Alaimo (Guillaume Tell), Veronica Simeoni (Hedwige), Marina Rebeka (Mathilde), Amanda Forsythe (Jemmy), Simón Orfila (Walter Furst). "Jubelnde Begeisterung für das musikalische Großereignis" (Opernglas). "Rossinis Grand Opéra in Pesaro als Historienspektakel über eine Revolution ist fast eine Neuentdeckung" (Deutschlandradio Kultur). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Juan Diego Flórez (Arnold Melcthal) Nicola Alaimo (Guillaume Tell) Veronica Simeoni (Hedwige) Marina Rebeka (Mathilde) Amanda Forsythe (Jemmy) Simón Orfila (Walter Furst) Originaltitel: Rossini: Guillaume Tell Drehbuch: Hippolyte-Louis-Florent Bis Musik: Gioachino Rossini