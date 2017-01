RTL Crime 22:35 bis 23:25 Dokumentation Die geheimen Operationen der CIA Argo: Die wahre Geschichte GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: 1979 wird die US-Botschaft in Teheran, Iran, von militanten Revolutionären gestürmt und es werden zahlreiche Geiseln genommen. Doch weniger bekannt ist die Tatsache, dass sechs Diplomaten die Flucht wagten und sich in der kanadischen Botschaft versteckten, um zu überleben. Als die CIA von dieser Flucht erfährt, heuert sie den CIA-Agenten Tony Mendez an, die Diplomaten aus dem Land zu schaffen. Als Lösung hält er einen noch nie dagewesenen Plan bereit: Als Mitglieder eines Hollywood-Studios getarnt begeben sich die Diplomaten zum Flughafen und verlassen das Land vor den Augen ihrer Feinde in die Freiheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: CIA Declassified Altersempfehlung: ab 6