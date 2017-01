RTL Crime 06:30 bis 07:20 Krimiserie Cagney & Lacey Trauer auf dem Revier USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 24: Die Kollegen vom 14. Revier sind schockiert. Detective Newman wird beim Verlassen des Gerichtsgebäudes inmitten seiner Kollegen aus einem fahrenden Auto heraus erschossen. Die Kollegen machen sich auf die Jagd nach dem Mörder. Und alle haben Angst, eventuell die nächste Zielscheibe eines Irren zu werden. In ihrer Trauer um Newman erinnert sich jeder nur an die positiven Seiten des ehemaligen Kollegen. Nur Cagney hält sich bei den Lobreden zurück. Sie konnte Newman nicht ausstehen und hält es jetzt für verlogen, über den Toten nur Gutes zu sagen. Doch mit dieser Meinung steht Christine alleine auf weiter Flur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: George Stanford Brown Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Liz Coe Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

